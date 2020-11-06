США будут продолжать поддерживать Украину и давить на РФ, кто бы ни победил на выборах, - Джон Хербст

Кто бы ни победил на выборах американского президента, США будут продолжать поддержку Украины в том числе в осуществлении давления на РоSSию. Такое убеждение высказал Джон Гербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета.

Во время прямого включения Киевского форума между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом Джон Хербст отметил, что нынешние выборы в США "наиболее страстные" с 1960-х годов.

"На сегодняшний день мы видим интересные результаты, когда

Байден выигрывает где-то на 3 и более миллиона в голосах избирателей. Республиканцы, может, потеряют где-то 1-2 места в Сенате, но получат на 5 больше в Палате Представителей. Это означает, что новый президент будет определяться не только на выборах, но еще и в судах", - сказал он.

В то же время директор центра Евразии Атлантического Совета выразил надежду, что "как демократы, так и республиканцы будут двигаться к центру, к сближению своих позиций".

Что касается поддержки Украины, то Трамп имеет "специфическую политику", считает дипломат: "То есть Соединенные Штаты при президенте Трампе оказывают поддержку Украине, и я думаю, что очень положительное решение он принял по передаче "Джавелинов", что не сделал Обама в свое время. Я думаю, что если Трамп выигрывает, то на нашу политику в Евразии это окажет определенное влияние, но поддержка Украины будет продолжаться".

"Что касается РоSSии, то Путин продолжает ревизионистскую политику, бросает вызов интересам Америки во всем мире. Мы заинтересованы в том, чтобы противостоять его агрессивной политике. И то, что сделала администрация Трампа, известно. Я думаю, что если будет Байден, то он будет делать это более последовательно и с большим упором на улучшение трансатлантических отношений, которые несколько забросил президент Трамп", - добавил он.

Джон Хербст подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в США : "Поддержка в Конгрессе, и демократическая, и республиканская относительно Украины против внешней политики Кремля остается прочной. Я думаю, что надо больше работать в этом направлении для того, чтобы обеспечить более жесткие санкции американские".

Дипломат резюмировал: "Я думаю, что мы будем продолжать оказывать мощную поддержку, независимо от того, кто будет главой Белого дома".