Политика Байдена и Трампа в отношении Украины будет сильно отличаться, - Стивен Пайфер

"Победа Джо Байдена будет лучшим вариантом для Украины".

Политика Байдена и Трампа в отношении Украины будет сильно отличаться, - Стивен Пайфер
Стивен Пайфер
Фото: nv.ua

Политика кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в отношении Украины, Европы и РоSSии будет сильно отличаться между собою. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер во время Киевского форума, посвященного выборам президента США.

«Если Дональд Трамп будет переизбран - его уже не будут беспокоить следующие выборы. Поэтому Республиканская партия, возможно, в этом плане будет чувствовать себя более свободной. И здесь инстинкты Трампа могут проявиться, и, возможно, он сможет по-другому посмотреть на Украину, в отличие от того, когда он пытался получить от Президента Украины определенную поддержку на выборах», - сказал Стивен Пайфер.

Он также отметил, что существует вероятность того, что Дональд Трамп захочет вывести США из НАТО.

«В этом плане Украина может иметь определенные трудности», - добавил экс-посол.

Стивен Пайфер отметил, что победа Джо Байдена будет лучшим вариантом для Украины.

«В этом случае американская политика сможет двигаться в направлении поддержки Украины. Байден понимает Украину, он очень поддерживает Украину», - сказал он.

Кроме того, по мнению Пайфера, в Соединенных Штатах может сложиться ситуация, когда на выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, зато сенат будут контролировать республиканцы.

«Джо Байден очень много времени провел в сенате, он сенатор старой гвардии в том смысле, что понимает, как там что делается, и имеет личных друзей среди сенаторов-республиканцев. Поэтому он сможет находить возможности работать, так сказать, в двухпартийной основе и сглаживать разногласия», - резюмировал Стивен Пайфер.

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