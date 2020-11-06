НАПК заподозрило двух судей КСУ в недекларировании имущества

НАПК также составило протоколы об административных правонарушениях в отношении 24 депутатов.

НАПК заподозрило двух судей КСУ в недекларировании имущества
Олександр Новіков
Фото: nazk.gov.ua

С 15 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило признаки недекларирования информации у двух судей Конституционного суда.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал глава НАПК Александр Новиков.

"Могу сказать, что с 15 января мы ... начали 1006 проверок, из них 460 закончили. Установили 95 фактов совершения преступлений соответствующими должностными лицами, в частности министрами бывшего и нынешнего правительства ... А также установили признаки преступлений, недекларирование информации у двух судей Конституционного суда. Что касается конкретных решений, мы составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 24 депутатов. В отношении 13 из них рассмотрены протоколы и они привлечены к ответственности", - сказал Александр Новиков.

Напомним, судьи Конституционного Суда Украины, проголосовавшие против решения об антикоррупционном законодательстве, временно отказались от участия в его работе.

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