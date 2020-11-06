Внешняя разведка начала публиковать обзор карантинных мероприятий в других странах

Украинцы смогут найти в обзоре разведки ответы на вопросы, куда станет более проблемным въезд или где придется постоянно ходить в маске.

Внешняя разведка начала публиковать обзор карантинных мероприятий в других странах
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Служба внешней разведки Украины начала ежедневно информировать граждан Украины об основных мерах, принимаемых иностранными государствами в интересах противодействия распространению COVID-19 в мире, пишет УНИАН.

На сегодняшний день украинская разведка уже подготовила пять подробных обзоров основных мероприятий иностранных государств по противодействию распространению COVID-19 в мире, где собрала самую актуальную информацию о том, как правительства иностранных государств реагируют на основные вызовы, возникшие в результате распространения коронавируса.

Украинцы же смогут найти в обзоре разведки ответы на такие важные вопросы: куда станет более проблемным въезд, где придется постоянно ходить в маске и т.д.

Следует отметить, что одной из ключевых задач Службы внешней разведки Украины является принятие мер противодействия внешним угрозам национальной безопасности Украины, жизни, здоровью ее граждан и объектам государственной собственности за пределами Украины.

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