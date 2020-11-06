Анатолий Федорук победил на выборах мэра Бучи
Бучанская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала избранным городским головой нынешнего мэра Анатолия Федорука (на фото). За него проголосовали 8867 избирателей, что составляет 52,59%.
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Отмечается, что на втором месте со значительным отрывом находится кандидат от политической партии “Европейская солидарность” Екатерина Украинцева (14,22%), а на третьем выдвиженец от партии "Единая община” Александр Таможний (7,83%).
Всего на должность Бучанского городского головы баллотировались 9 кандидатов.
Самый низкий результат у представителя от партии "Вместе сила" Андрея Щербины (1,30%).
Напомним, ТИК огласила результаты выборов мэра Белой Церкви на Киевщине. В первом туре победу получил действующий мэр города Геннадий Дикий.
Фото: пресс-служба горсовета Бучи