Анатолий Федорук победил на выборах мэра Бучи

Анатолий Федорук победил на выборах мэра Бучи

Бучанская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала избранным городским головой нынешнего мэра Анатолия Федорука (на фото). За него проголосовали 8867 избирателей, что составляет 52,59%.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице горсовета Бучи в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что на втором месте со значительным отрывом находится кандидат от политической партии “Европейская солидарность” Екатерина Украинцева (14,22%), а на третьем выдвиженец от партии "Единая община” Александр Таможний (7,83%).

Всего на должность Бучанского городского головы баллотировались 9 кандидатов.

Самый низкий результат у представителя от партии "Вместе сила" Андрея Щербины (1,30%).

Напомним, ТИК огласила результаты выборов мэра Белой Церкви на Киевщине. В первом туре победу получил действующий мэр города Геннадий Дикий.

Фото: пресс-служба горсовета Бучи


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
США будут продолжать поддерживать Украину и давить на РФ, кто бы ни победил на выборах, - Джон ХербстСША будут продолжать поддерживать Украину и давить на РФ, кто бы ни победил на выборах, - Джон Хербст
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Во второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и РатниковВо второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и Ратников
Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноябряВторой тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября
В Грузии оппозиция заявляет о тотальной фальсификации на выборах и анонсировала акции протестаВ Грузии оппозиция заявляет о тотальной фальсификации на выборах и анонсировала акции протеста
На выборах в Грузии побеждает правящая партияНа выборах в Грузии побеждает правящая партия
Мэра Луцка выберут во втором туреМэра Луцка выберут во втором туре
99,4% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах99,4% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах
От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий ФедорчукОт коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук
Последние новости
Подгружаем последние новости