КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле

О дате и времени рассмотрения будет сообщено на официальном веб-сайте КСУ.

КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный Суд Украины объявил перерыв в рассмотрении дела об официальном толковании положений Конституции о земле.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный Суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В то же время в КСУ отметили, что сегодня рассматривалось лишь дело о толковании отдельных положений Конституции, а не вопрос земельной реформы.

"Рассмотрение дела о конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» Конституционным Судом отложено. О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет сообщено на официальном веб-сайте КСУ", - отмечается в сообщении.

Напомним, 2 ноября Большая палата Конституционного суда Украины вынесла решение по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. В тот же день нардепы "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией пришли в КСУ, где проходило закрытое заседание. Глава КС заверил Арахамию, что закон про землю трогать не будут.

4 ноября судья КСУ Сергей Сас опубликовал проект решения по депутатскому представлению относительно земли, которое суд рассматривал в закрытом режиме 2 ноября. Судья заявил, что причиной сложившейся вокруг КСУ ситуации является "не так его решение относительно антикоррупционной реформы, как желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

5 ноября, по данным СМИ, несколько судей КСУ заявили, что временно не будут принимать участие в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

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