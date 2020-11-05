"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

Александр Лось подал в отставку по собственному желанию. И.о. гендиректора стал Сергей Бычков.

Новым руководителем государственного предприятия "Антонов" (Киев) в статусе и.о. гендиректора стал Сергей Бычков, до последнего времени занимавший должность вице-президента - исполнительного директора ГП.

5 ноября Бычкова как руководителя предприятия представил первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь, сообщает "Интерфакс-Украина".

Александр Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня 2020 года, а до этого бывший вице-президентом по производству и главным конструктором ГП, по собственному желанию подал в отставку с поста президента. "Укроборонпром" принял ее 4 ноября.

75-летний Сергей Бычков - специалист в области самолетостроения, доктор технических наук (1992), профессор (1995), технический директор - главный инженер ГП "Антонов".

ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза - до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% - до 5 млрд 998,66 млн грн.

В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% - до 3 млрд 524,09 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 8,1% - до 340,06 млн грн.

По словам Александра Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и его модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).