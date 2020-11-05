Закрытие школ на карантин имеет больше отрицательных последствий, чем положительных, - моделирование КШЭ

В текущих условиях лучшей моделью введения ограничений для Украины является Германия.

Закрытие школ на карантин имеет больше отрицательных последствий, чем положительных, - моделирование КШЭ
Фото: mariupolrada.gov.ua

Украина все еще находится на пути к худшему сценарию распространения COVID-19. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тысяч украинцев.

Об этом свидетельствуют данные нового моделирования Киевской школы экономики.

"Говорить об устойчивой тенденции к стабилизации рано. Большое количество активных больных все еще свидетельствует о вероятности значительных показателей смертности в дальнейшем. Реакция правительства на ситуацию должна быть немедленной, ведь затягивание приведет только к ухудшению ситуации", - прогнозирует Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований КШЭ, руководитель ключевых проектов.

Эксперты изучили опыт стран Евросоюза в борьбе с распространением заболевания и пришли к выводу, что в текущих условиях лучшей моделью введения ограничений для Украины является Германия. Особенности подхода к карантину Германии - это, во-первых, действие на опережение.

"Ограничения ввели, не дожидаясь критических показателей распространения и перегрузки системы здравоохранения. Это позволяет ввести более легкие ограничения по сравнению с другими странами Европы. Значительная часть сфер жизни остается открытой", - говорится в сообщении.

Также в КШЭ призывают отказаться от "региональных карантинов" в пользу единого национального подхода.

"Этот подход позволит не ограничивать или умеренно ограничить работу таких сфер как школы и детские сады, торговля, большинство сфер бизнеса. Синхронно с ограничениями следует подготовить пакет экономической поддержки для бизнеса, подпадающего под ограничения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, группа советников правительства Великобритании пришла к выводу, что массовое закрытие школ на карантин имеет больше отрицательных последствий, чем положительных.

"Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики не рекомендует массового закрытия школ и детских садов. Университеты могут быть переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Фото: kse.ua

Напомним, ранее о малоэффективности закрытия школ для борьбы с коронавирусом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В Минобразования Украины заявили, что формат обучения будет зависеть от эпидемической ситуации. Школы в красной зоне карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.

В октябре по предложению Минобразования правительство выделило 540 млн гривен на противоэпидемические средства защиты в школах. Ранее и.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране.

Согласно с предыдущим моделированием КШЭ, Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19. По состоянию на 30 октября сообщалось, что все области, кроме Сумской, не контролируют вспышки заболеваемости. Центрами активной вспышки коронавируса на 29 октября являлись Луганская, Житомирская, Хмельницкая и Кировоградская области, позже к ним присоединились еще четыре - Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

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