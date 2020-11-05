Частные лаборатории сделали уже 12 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 за государственный счет, - Ляшко

Для граждан такие тестирования проводят бесплатно.

Частные лаборатории сделали уже 12 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 за государственный счет, - Ляшко
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Частные лаборатории в Украине провели 12 тыс. исследований на COVID-19 методом ПЦР за средства государственного бюджета. Больше всего таких тестирований провели в Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 5 ноября.

"Частные лаборатории, которым правительство разрешило тестировать граждан за бюджетные средства методом ПЦР, уже осуществили 12 тыс. исследований. Больше всего их провели в Харьковской области", - цитирует Ляшко Интерфакс-Украина.

Заместитель министра подчеркнул, что для граждан такие тестирования проводят бесплатно.

Кроме того, Ляшко сообщил, что Минздрав работает над закупкой экспресс-тестов на антиген.

"Также мы намерены расширить тестирования за счет экспресс-тестов. Вчера правительство перепрофилировало 80 млн грн для закупки первой партии экспресс-тестов. Их мы ожидаем в ближайшее время. Перед этим был выделен 1 млрд грн для последующей закупки экспресс-тестов. Правительство также выделило около 213 млн грн для дополнительной комплектации лабораторным оборудованием лабораторий в медучреждениях", - сказал он.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине проведено 46 856 ПЦР-тестов на ковид. Выявлено 9 850 новых случаев коронавирусной болезни.

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