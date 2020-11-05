На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов

Мужчина в течение шести лет скрывался на территории РоSSии.

На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Фото: СБУ

На Луганщине задержали бывшего участника диверсионной группы террористической организации "ЛНР", причастного к подрыва ряда объектов инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в июне-июля 2014 года года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировала.

В течение 2018-2020 годов правоохранители задержали активных участников группы и ликвидировали несколько заложенных ими тайников. Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался в РоSSии.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину по личным делам, и задержали его после приезда в Украину. Бывшему боевику сообщено о подозрении, он находится под арестом.

Фото: СБУ

Напомним, в апреле СБУ сообщила о задержании двух террористов "ДНР" из группы Валерия Бергмана по прозвищу "Немец". Они причастны к серии диверсий, оба признали вину в совершении терактов.

Следствие установило, что в 2014 году "группа Бергмана" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Они использовали его для подрыва четырех мостов в районе н.п. Закотное и Северск Донецкой области, двух мостов в Лисичанске и Рубежном Луганской области и заминировали еще два моста в Лисичанске.

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