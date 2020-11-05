Судьи КСУ, которые были против отмены е-декларирования, отказались от участия в заседаниях, - СМИ

Судьи заявили, что временно не будут участвовать в работе КСУ из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Судьи Конституционного Суда Украины, проголосовавшие против решения об антикоррупционном законодательстве, временно отказались от участия в его работе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника агентства, в четверг в начале пленарного заседания КСУ, на котором рассматривали "земельный" вопрос, эти судьи заявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КСУ легитимным образом считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут принимать участия в заседаниях КС", - отметил источник.

Напомним, 2 ноября Большая палата Конституционного суда Украины вынесла решение по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. В тот же день нардепы "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией пришли в КСУ, где проходило закрытое заседание. Глава КС заверил Арахамию, что закона о земле касаться не будут.

4 ноября судья КСУ Сергей Сас опубликовал проект решения по депутатскому представлению относительно земли, которое суд рассматривал в закрытом режиме 2 ноября. Судья заявил, что причиной ситуации вокруг КСУ является "не так его решения относительно антикоррупционной реформы, как желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

Ранее, 28 октября, КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. После массового митинга с забросом файерами и презервативами КСУ решил установить решетки на окна и двери.