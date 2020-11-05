Зеленский передал Национальную академию госуправления от ГУД в Минобразования

Президент Владимир Зеленский подписал Указ «Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами», согласно которому Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (НАГУ), включая Днепропетровский, Львовский, Одесский, Харьковский региональные институты государственного управления, будет передана в сферу управления Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский принял такое решение с учетом обоснованных предложений Кабинета Министров Украины и Государственного управления делами, а также по результатам рассмотрения обращения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Президент обратил особое внимание на необходимость сохранения научно-педагогического и образовательного потенциала учебного заведения, его материально-технической базы, а также обеспечение дальнейшего осуществления образовательной и научной деятельности.

Напомним, в августе прошлого года более 400 выпускников НАГУ при президенте Украины поддержали обращение к Зеленскому, которым просят главу государства сохранить НАГУ, обеспечить ее модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу для наработки общего видения и предложений дальнейшего развития Академии госуправления.

НАГУ была создана в 1995 году для подготовки высших управленческих кадров и, в отличие от большинства украинских вузов, находилась в прямом подчинении Государственному управлению делами (ГУД), а не Министерству образования.