Швеция усиливает пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозы

Контроль будет усилен на полгода - с 12 ноября 2020-го до 11 мая 2021 года.

Швеция усиливает пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозы
Фото: Александр Рудоманов

Швеция усилит пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозы.

Об этом сообщает Expressen со ссылкой на министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга.

"Уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным, и наши совместные оценки сошлись на том, что пограничный контроль необходим", - заявил министр.

Власти Швеции надеются, что усиленные меры на границе помогут выявлять потенциальные угрозы заранее и предотвращать возможные теракты.

Контроль будет усилен на полгода - с 12 ноября 2020-го до 11 мая 2021 года.

Напомним, недавно в Европе состоялся ряд терактов. 2 ноября вследствие террористической атаки в центре Вены погибли пятеро, включая террориста. Ответственность за теракт взяло "Исламское Государство".

29 октября во Франции в городе Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль. Еще за несколько часов в городе Джидде на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

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