Посол Великобритании побывала на админгранице с оккупированным Крымом

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прибыла с визитом в Херсонскую область по приглашению постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым.

Симмонс посетила КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка" - административную границу между Херсонской областью и оккупированным Крымом. Вечером ожидается встреча в Херсонской областной государственной администрации с представителями государственных органов, общественных организаций и инициатив, работающих по крымскому направлению.

"Каждый визит на административную границу между Херсонской областью и временно оккупированной территорией АР Крым для нас особенный. Это не только важный стратегический объект, где осуществляется пропуск наших граждан, но и место, где крымчан встречает украинский флаг и где наглядно можно проследить изменение государственного подхода в заботе о собственных гражданах, ставших заложниками оккупации. Особенно такое внимание важно сейчас, когда в Крыму назревает настоящий гуманитарный кризис из-за пандемии COVID-19 и нарушения государством-оккупантом - РоSSийской Федерацией - своих обязанностей по защите гражданского населения, включая медицинское обеспечение", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

"Для нас также важно показывать реальное положение дел нашим надежным международным партнерам, как Великобритания. Великобритания была в числе первых стран, которая отреагировала на попытку аннексии и последовательно поддерживает Украину на международной арене в борьбе за деоккупацию Крыма", - отметили в представительстве президента .

Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Напомним, 21 октября Министерство иностранных дел приступило к активной фазе реализации Крымской платформы. Эта стадия предусматривает информирование международных партнеров о деталях украинской инициативы.

В рамках платформы планируется проведение 26 февраля, в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации, ежегодного саммита. Первый Крымский саммит МИД планирует на 2021 год.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень неправительственных экспертов. К работе платформы также планируют привлечь экспертов: представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров, академических учреждений.