Шмыгаль считает, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ

Премьер подчеркнул, что фонд "с беспокойством наблюдает за ситуацией, но понимает реформаторские устремления Украины".

Шмыгаль считает, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ситуация с Конституционным Судом не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, не повлияет, потому что Украина четко декларирует и демонстрирует свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые намечены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что МВФ "с беспокойством наблюдает за ситуацией, но понимает реформаторские устремления Украины", поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях НАПК. Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

В МВФ отреагировали на решение КСУ и отметили, что введение в Украине системы электронного декларирования является важным элементом двустороннего взаимодействия, и призвали усилить эффективность всех антикоррупционных органов.

Президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" и заявил, что после решения КСУ Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров.

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