Рада завернула законопроект Зеленского о зачислении судей старого Верховного Суда в новый

Верховная Рада направила на повторное чтение президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления".

За такое решение проголосовали 239 народных депутатов.

На сайте парламента отмечается, что законопроект №3711 был передан на доработку в комитет, и документ готовится к повторному первому чтению.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский предложил зачислить судей старого Верховного Суда в состав нового. Об этом говорится в законопроекте №3711, подготовленном в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ликвидации Верховного Суда Украины.

Законопроект также определяет новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - одного из ключевых органов судебного самоуправления. Его нужно изменить в связи с другим решением КСУ, признавшего судебную реформу Зеленского частично неконституционной.

Напомним, в 2016 году в результате судебной реформы Верховный Суд Украины должны были ликвидировать, как и высшие спецсуды. Был создан новый Верховный Суд. Одновременно с началом работы нового Верховного Суда вступили в силу новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.

В ноябре 2019 года вступила в силу новая реформа, которую приняли уже при президенте Зеленском. Она предусматривала перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей и сокращение количества Верховного Суда вдвое - с 200 до 100 человек.