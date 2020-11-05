Шмыгаль: до конца месяца в Украине может быть 15 тыс. случаев ковида в сутки, а к концу года - до 20 тыс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца ноября в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусом в сутки, а концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. случаев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, достаточно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.

Напомним, на утро 5 ноября Украина вышла на 20-ое место среди стран мира по количеству инфицированных коронавирусом, обойдя Индонезию. На протяжении 4 ноября были зафиксированы рекордные 9 850 новых случаев COVID-19. Из них 369 детей и 514 медработников. Также зафиксировано самое большое за сутки число выздоровлений от ковида - 8 378.

В октябре Всемирная организация здравоохранения прогнозировала в Украине по 7-9 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно до конца года. В организации отметили, что так будет происходить во всех странах, пока болезнь не будет искоренена.

В начале сентября правительство Украины прогнозировало до 3 тыс. больных ежедневно. Однако уже с 29 сентября было подтверждено более 4 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно.