ВАКС закрыл дело против Труханова о недостоверном декларировании

Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье.

ВАКС закрыл дело против Труханова о недостоверном декларировании
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье.

Заседание ВАКС транслировалось в YouTube.

"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака - удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", - огласил решение судья.

Напомним, 14 апреля Антикоррупционная прокуратура сообщила Труханову о подозрении по статье ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, в декларации за 2017 год он не указал квартиру, паркоместа, автомобили и корпоративные права, принадлежащие его гражданской жене. Общая стоимость незадекларированного имущества оценивается в 16,3 млн гривен.

Труханов был официально в браке с 1985 по 1997 годы, у него двое детей, один ребенок родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Это уже второе подозрение Труханову относительно его деклараций. Предыдущее касается недостоверного декларирования за 2015-2016 годы.

Также на рассмотрении Апелляционной палаты ВАКС находится дело о хищении 92 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенным ценам. Труханов - один из подозреваемых.

Еще одно уголовное производство против мэра Одессы - о незаконном обогащении - НАБУ вынуждено было закрыть из-за решения Конституционного суда Украины.

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