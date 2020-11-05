Порошенко призвал в течение 72 часов открыть Феофанию для приема больных ковидом

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует от правительства в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных ковидом украинцев. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

«За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, по которой решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице», - требует лидер «Европейской Солидарности».

«У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно подготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова «совсем». Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 тысяч заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысячи заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты», - отмечает Петр Порошенко.

Экс-президент призвал прекратить так называемое «Большое строительство» и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, «которая обеспечивает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что из Коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется «Большое воровство». Потому что оттуда они воруют», - говорит Петр Порошенко.