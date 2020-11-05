В Греции вводят локдаун на три недели

Работать будут только детсады и начальная школа, а чтобы выйти на улицу, гражданам нужно будет прислать смс на правительственный номер.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о трехнедельном общенациональном карантине, который начнется в субботу утром.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Все магазины розничной торговли будут закрыты, а поездки между регионами - запрещены. Для того, чтобы выйти из дома, гражданам необходимо будет направлять специальные текстовые сообщения на правительственный номер.

Школы введут дистанционное обучение, а детские сады и начальные школы останутся открытыми.

Мицотакис отметил, что усилить ограничения его заставляет всплеск новых случаев коронавируса.

"Если бы правительство медлило, а принятые меры не сработали, нагрузка на больницы была бы невыносимой", - пояснил он. Премьер также добавил, что правительство будет финансово поддерживать граждан, которые пострадают от карантина.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса страны Евросоюза возвращают жесткие карантинные ограничения. Так, например, 1 ноября Бельгия вернулась к режиму строгой изоляции. Сообщалось, что карантин в стране будет действовать до создания вакцины от коронавируса.

В Украине не рассматривают возможность внедрения повторного полного локдауна, поскольку это крайне негативно ударит по экономике. Однако рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны - кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой, может появиться еще условно названная черная.

Также правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника. Он предусматривает закрытие фудкортов, ресторанов, кроме работы на вынос.