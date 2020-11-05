Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - нардеп Холодов

Холодов подтвердил, что собирает подписи народных депутатов под проектом решения об отставке.

Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - нардеп Холодов
Фото: rbc.ua

Против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко открыто шесть уголовных производств – в НАБУ, ГБР и Офисе генерального прокурора. Кроме того, Счетная палата инициирует открытие еще одного уголовного производства – из-за недопоступления значительных средств в госбюджет, сообщил в четверг в своем телеграм-канале заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов (фракция "Слуга народа"), информирует "Интерфакс-Украина".

По его данным, против Сенниченко открыто уголовное дело за попытку доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш" перед приватизацией, нарушение процедур формирования перечня объектов приватизации, незаконное назначение большого количества заместителей и недекларирование имущества.

Список уголовных производств Холодов опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сейчас Сенниченко покрывает развал АО "Турбоатом", дерибан "Большевика" на пару с Гмыриным (доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин - ред.), скрывает позорную ситуацию с ОГХК, бывший руководитель которого заявил о коррупции в ФГИ. Сенниченко уже лишил работы больше 2 тысяч человек на "Электротяжмаше" и "Турбоатоме". Он провалил работу по приватизации, и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается", - утверждает Холодов.

По его мнению, "чиновник с таким багажом" не должен возглавлять важный государственный орган.

Холодов подтвердил, что собирает подписи народных депутатов под проектом решения об отставке Сенниченко и назвал это "давлением здравого смысла".

"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет – тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил президент? Не умеешь работать – освободи место другому. Это называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", - отметил заместитель главы комитета.

Холодов добавил, что скоро Сенниченко заявит о давлении со стороны Счетной палаты, которая обнаружила серьезные нарушения в его работе и инициирует открытие уголовного производства.

Как сообщалось, 4 ноября Сенниченко заявил о том, что народный депутат Холодов оказывает давление на ФГИ путем написания депутатских запросов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
Нардепы "Слуг народа" получили "темники" с комментариями о решениях КС и бюджетеНардепы "Слуг народа" получили "темники" с комментариями о решениях КС и бюджете
С нардепа Юрченко сняли электронный браслетС нардепа Юрченко сняли электронный браслет
50 нардепов обратились в КСУ относительно возможной незаконности назначения членов НКРЭКУ50 нардепов обратились в КСУ относительно возможной незаконности назначения членов НКРЭКУ
Зеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советникомЗеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советником
Профильный комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, - нардепПрофильный комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, - нардеп
Нардепы в первом чтении поддержали усиление ответственности за ложные минирования и "телефонный терроризм"Нардепы в первом чтении поддержали усиление ответственности за ложные минирования и "телефонный терроризм"
Нардепы принесли в КС заявление с призывом об отставке 11 судейНардепы принесли в КС заявление с призывом об отставке 11 судей
Заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более полумиллиона гривеньЗаместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более полумиллиона гривень
Народные депутаты провозгласили заявление-призыв к судьям Конституционного суда уйти в отставкуНародные депутаты провозгласили заявление-призыв к судьям Конституционного суда уйти в отставку
В Раде собирают подписи за отставку судей Конституционного судаВ Раде собирают подписи за отставку судей Конституционного суда
Последние новости
Подгружаем последние новости