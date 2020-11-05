Рада провалила голосование за изменения в Бюджетный кодекс

Голосование за Бюджетный кодекс не состоялось.

Рада провалила голосование за изменения в Бюджетный кодекс
Фото: Анна Стешенко

Рада провалила голосование за изменения в Бюджетный кодекс (4100). За его принятие проголосовали только 225 депутатов.

"Только что в Верховной Раде произошла неожиданность, которую на самом деле никто не предполагал. Голосование за Бюджетный кодекс не прошло. Не хватило одного голоса, проголосовали только 225 депутатов. Это означает, что процесс рассмотрения государственного бюджета остановлен", - заявил журналистам народный депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль.

По словам нардепа, согласно закону, невозможно принять бюджет без статей и расходов, предусмотренных Бюджетным кодексом.

"Поскольку мы провалили голосование за Бюджетный кодекс, это ставит на паузу и принятие бюджета на 2021 год в первом чтении", - добавил Цабаль.

Спикер Дмитрий Разумков уже дал поручение бюджетному комитету провести срочное заседание, чтобы в 12:00 Рада вернулась к рассмотрению изменений в Бюджетный кодекс.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.

Профильный комитет предложил увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.

Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

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