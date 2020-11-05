Бабиков уволен с должности первого заместителя директора ГБР

Однако он заявил, что остается в должности.

Бабиков уволен с должности первого заместителя директора ГБР
Заступник директора ДБР бюро Олександр Бабіков
Фото: Укринформ

Александр Бабиков заявил, что остается в должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований, несмотря на приказ о его увольнении.

Об этом Бабиков рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Поскольку законодательство о труде предполагает обязательное ознакомление работника с приказом об увольнении, чего сделано не было, я остаюсь первым заместителем директора ГБР", - сказал Бабиков, проясняя ситуацию с увольнением его с должности.

Он рассказал, что 2 ноября и.о. директора ГБР Алексей Сухачов издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, "которым переподчинил Главное следственное управление себе".

"При этом вопреки установленному Кабмином порядку приказ об изменении порядка не был завизирован ни заместителями, ни даже юристами, и отсутствовало документальное основание необходимости перераспределения обязанностей", - отметил первый замглавы ГБР.

Отвечая на вопрос о том, не вызвана ли попытка его увольнения с должности нежеланием подписывать подозрение в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, о чем заявил сам глава КС, Бабиков сказал, что ему известны причины попытки увольнения его с должности, но он скажет об этом позже.

Бабиков также отметил, что обнародовал на своей странице в Facebook документы, свидетельствующие об отсутствии конфликта интересов у него как у первого заместителя директора ГБР. При этом он сообщил, что подал в суд иск к главе НАПК Александру Новикову о защите чести и достоинства в связи с обнародованием неправдивой информации.

"Дата рассмотрения моего иска к Новикову еще не назначена. Жду уведомления из суда", - уточнил он.

Экс-адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен на должность первого заместителя ГБР в январе. До прихода в ГБР Бабиков работал в юрфирме Aver Lex, которая занимается защитой Януковича. До адвокатской деятельности Бабиков работал в прокуратуре Кировоградской, а позже Харьковской области.

Сам Бабиков публично заявлял, что не представлял права и интересы Януковича, "тем паче в делах Майдана". Его слова в тот же день опровергли документами.

Позднее "Слідство.Інфо" привело доказательства, что Бабиков представлял интересы экс-президента в четырех делах.

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