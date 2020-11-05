Нардепы "Слуг народа" получили "темники" с комментариями о решениях КС и бюджете

Нардепам партии "Слуга народа" разослали "эфирные темы" с объяснением того, как следует комментировать решение Конституционного суда, бюджет на 2021 год, планы парламента и выборы в США .

Об этом LB.ua сообщил источник в партии.

Предлагается, в частности, комментировать решение КС об отмене положений антикоррупционного законодательства, как юридически необоснованное.

"Судьи взяли на себя конституционные полномочия парламента, начав определять, за что может быть и за что может не быть уголовная ответственность, и при этом дали оценку статье 366-1 Уголовного кодекса, сравнивая особую часть УК с общей частью УК, а не обосновывая это конституционными нормами и принципами. Конституционный суд не может иметь права как парламент решать, какие законы принимать и какие не принимать. Тем более Конституционный суд не вправе определять, что является справедливым и не является справедливым в обществе. Это может быть исключительно решением всего народа или парламента как представительского органа", - говорится в рекомендациях для депутатов.

Отмечается также, что у судей был конфликт интересов, и они пытались спасти себя от уголовной ответственности.

"Мы должны восстановить справедливую и законную работу Конституционного суда. Именно для этого президент Владимир Зеленский в своем законопроекте предложил признать неправосудность решения, принятого имеющимся составом Конституционного суда. Мотивация судей понятна - прежде всего, они спасали себя любимых от уголовной ответственности за ложь при декларировании . Какие еще интересы стояли за их решением - должны установить правоохранители", - говорится в заявлении.

При этом указывается, что "все порядочные депутаты и проукраинские политические силы должны поддержать это решение (законопроект Зеленского. - Ред.). Если это возможно какое-то другое решение, то оно должно учитывать, что без отмены первоначального решения Конституционного суда об электронном декларировании, все следующие новые решения будут под большим вопросом".

Также обосновывается роспуск состава Конституционного суда, который предлагается президентским проектом закона.

По проекту бюджета на 2021 год нардепам предлагают говорить, что 5 ноября документ будет рассмотрен только в первом чтении.

"Это только первое чтение проекта бюджета. Фактически, оно означает, что депутаты формально начинают работу с документом. Поправки в бюджет будут рассматриваться уже во втором чтении. Поэтому голосование за бюджет на этой неделе откроет возможность изменить документ так, как это нужно", - говорится в рекомендациях.

Указано, что этот бюджет должен быть "бюджетом социального восстановления", а сектор безопасности требует увеличенных расходов. Упоминается также заложенное увеличение минимальных зарплат и повышение зарплат педагогам.

"Закупка вакцин от ковида на сумму 2,6 млрд гривен. На борьбу с ковидом предлагается выделить 19,4 млрд гривен", - упоминается в рекомендациях.

Планы ВР нардепам "Слуги народа" рекомендуют комментировать по следующим тезисам: необходимость принятия закона об инвестиционных нянях, принятие в первом чтении судебной реформы, культурные гранты и "культурный НДС".

При этом отмечается, что нельзя поддерживать законопроекты 3853-1 и 3853-2 об отмене правил фискализации, поскольку, в частности, представители белого бизнеса открыто выступают с критикой и просьбой отозвать проекты 3853-1 и 3853-2.

О выборах в США предлагается говорить, что Украина заинтересована в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку со стороны США .

"Уверены, что двухпартийная поддержка Украины Америкой останется. За почти 30 лет нашей Независимости в США уже неоднократно менялись у власти демократы и республиканцы, но курс на поддержку Украины оставался неизменным", - говорится в рекомендациях.

Напомним, что в июле у "Слуги народа" появился "темник" для отчетности о годе работы накануне местных выборов. В частности, в документе были прописаны рекомендации, как объяснять избирателям ключевые вопросы на местных выборах.