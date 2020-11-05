Лукашенко хочет купить у Путина нефтяные месторождения

Лукашенко хочет купить у Путина нефтяные месторождения

Предложение Беларуси купить нефтяные месторождения на территории РоSSии будет проработано, сообщил на брифинге пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков.

"В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", - сказал он.

Днем ранее "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси сообщило, что в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко спросил Владимира Путина, можно ли Беларуси приобрести в РоSSии нефтяное месторождение. По данным агентства, В.Путин эту идею поддержал и она будет детально обсуждаться на ближайших переговорах.

А.Лукашенко с конца 2019 года говорил о намерении диверсифицировать источники закупок нефти и сократить ее закупки у РоSSии. С 1 января 2020 года нефть из РоSSии практически не поставлялась на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с роSSийскими нефтяными компаниями, поскольку Минск счел нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания роSSийского сырья в связи с реализацией в РоSSии налогового маневра.

МинПром по материалам Интерфакс

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