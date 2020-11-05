Дубинский заблокировал рассмотрение законопроекта Разумкова по КС на сегодняшнем заседании

Он подал альтернативный законопроект.

Дубинский заблокировал рассмотрение законопроекта Разумкова по КС на сегодняшнем заседании
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховная Рада не сможет сегодня рассмотреть законопроект спикера парламента Дмитрия Разумкова и 100 других парламентариев, восстанавливающий отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства.

Вчера профильный комитет рекомендовал принять этот закон за основу и в целом, сообщил Разумков.

"Но по непонятной причине вчера, после того, как была достигнута позиция, что он рассматривается в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и рекомендовал принять за основу и в целом, один из наших коллег - Александр Дубинский внес альтернативный законопроект. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает закон, мы сегодня не можем рассмотреть закон, потому что нет заключения комитета", - сообщил он.

Разумков добавил, что его проект вместе с проектом Дубинского рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Напомним, законопроект Разумкова не предусматривает роспуска состава судей КС.

Закон восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса. При этом он не предусматривает роспуска состава судей КС.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизма проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Этот документ является альтернативным законопроекту президента Владимира Зеленского, в котором не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск Конституционного суда.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны, и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Однако Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосовать за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного суда.

Это может произойти в случае, если будет политический конфликт.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua заявила, что на заседании фракции вместе с президентом Зеленским ее коллеги больше склонялись к проекту Разумкова. Верещук отметила, что, по ее мнению, проект Зеленского вообще не попадет на рассмотрение.

Нардепы также передали в Конституционный суд обращение, в котором просят судей, голосовавших за скандальное решение, добровольное сложить с себя полномочия или уйти в отставку.

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