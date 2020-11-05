Кулеба: саммит Крымской платформы пройдет уже в мае 2021 года

Глава МИД заявил, что Крымская платформа динамично развивается, а Украина следит за действиями оккупантов на полуострове.

Кулеба: саммит Крымской платформы пройдет уже в мае 2021 года
Фото: надано Дмитром Кулебою

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве в мае 2021 года.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень сильно надеемся, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется, и мы будем иметь возможность провести успешный саммит в столице Украины", - сообщил министр.

По его словам, Крымская платформа динамично развивается, а Украина следит за действиями оккупантов на полуострове.

Глава МИД отметил, что международные партнеры Украины готовы принимать участие в Крымской платформе.

Также Кулеба заявил о системных репрессиях в отношении крымских татар.

"Вы знаете, что 3 ноября военный суд в Ростове по откровенно сфабрикованным обвинениям приговорил трех крымских татар, в тот же день задержали двух корреспондентов Крымской солидарности. Их вчера отпустили, но мы все равно видим, что это продолжение системных репрессий, применяемых с использованием разного инструментария оккупационной властью РоSSии против крымских татар", - сказал глава МИД.

Напомним, 21 октября МИД приступило к активной фазе реализации Крымской платформы. Эта стадия предусматривает информирование международных партнеров о деталях украинской инициативы.

О намерении создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил в июне.

В рамках платформы планируется проведение 26 февраля, в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации, ежегодного саммита. Первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень неправительственных экспертов.

К работе платформы также планируют привлечь экспертов: представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров, академических учреждений.

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