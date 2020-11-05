В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестов

Путило и Протасевича также обвиняют в подстрекательстве к социальной розни в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов.

В Беларуси основатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степан Путило и бывший главный редактор этих изданий Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу об организации "массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор".

Об этом 5 ноября сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на подстрекательство социальной розни по признаку профессиональной принадлежности, что касается двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь - представителей власти и правоохранительных органов, с августа по сентябрь текущего года с помощью созданных и управляемых ими телеграм-каналов", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что зафиксировали и приобщили к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокированию дорог, забастовкам, координацию несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.

Напомним, 20 октября суд Минска признал "экстремистским материалом" информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак NEXTA). После этого канал NEXTA сменил название на "НEXTA".

В августе Министерство внутренних дел РоSSии объявило в розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Степана Путило, который создал Telegram-канал NEXTA, освещающий события в Беларуси. В сентябре главный редактор Telegram-канала Роман Протасевич покинул проект.

Сейчас Путило и Протасевич, которые живут в Польше , объявлены в межгосударственный розыск в Беларуси и РоSSии.

В конце сентября белорусское издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ . Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов, которые рассказывали о фальсификациях во время выборов президента.

Со 2 октября в Беларуси лишили аккредитации все иностранные СМИ .

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, по меньшей мере пять протестующих погибли, десятки пропали. Еще в конце августа Александр Лукашенко заявлял о готовности к диалогу, но указывал, что "с улицей за стол переговоров не сядет". Тогда он пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протеста, призывом в армию.