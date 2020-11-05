Уроженка Украины Виктория Спарц прошла в палату Конгресса США от штата Индиана

Спарц родилась в Носовке на Черниговщине, переехала в США в 2000 году.

В нижнюю палату Конгресса США прошла уроженка Украины Виктория Спарц, которая баллотировалась от Республиканской партии в Индиане, сообщает NYT.

Спарц обошла кандидатку от демократов Кристину Гейл с результатом 50,1%. Своим политическим лозунгом она выбрала фразу "Остановим социализм".

"Госпожа Спарц, которая родилась в Советской Украине, взяла верх над Кристиной Гейл, бывшей депутатом от Демократической партии, которая назвала себя центристкой", - пишет издание.

Спарц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи. Американские СМИ утверждают, что именно это помогло кандидатке набрать необходимое количество голосов.

Место в Конгрессе от Индианы освободилось, когда республиканка Сьюзен Брукс вышла на пенсию. Демократы надеялись расширить свою поддержку, в частности делая ставку на то, что истощенная поддержка Дональда Трампа потянет республиканцев за собой.