Уроженка Украины Виктория Спарц прошла в палату Конгресса США от штата Индиана
Спарц родилась в Носовке на Черниговщине, переехала в США в 2000 году.
В нижнюю палату Конгресса США прошла уроженка Украины Виктория Спарц, которая баллотировалась от Республиканской партии в Индиане, сообщает NYT.
Спарц обошла кандидатку от демократов Кристину Гейл с результатом 50,1%. Своим политическим лозунгом она выбрала фразу "Остановим социализм".
"Госпожа Спарц, которая родилась в Советской Украине, взяла верх над Кристиной Гейл, бывшей депутатом от Демократической партии, которая назвала себя центристкой", - пишет издание.
Спарц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи. Американские СМИ утверждают, что именно это помогло кандидатке набрать необходимое количество голосов.
Место в Конгрессе от Индианы освободилось, когда республиканка Сьюзен Брукс вышла на пенсию. Демократы надеялись расширить свою поддержку, в частности делая ставку на то, что истощенная поддержка Дональда Трампа потянет республиканцев за собой.
Спарц родилась в городе Носовка Черниговской области. Переехала в США в 2000, в 2001 получила американское гражданство. В 2017-м стала сенатором. Известно, что она преподавала в Бизнес-школе Келли Индианского университета, а также занимала должность заместителя главы Республиканской партии округа Гамильтон.