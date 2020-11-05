Минздрав предлагает ввести в Украине «час для пожилых»

Министерство здравоохранения намерено рекомендовать ввести в Украине так называемый «час для пожилых». Это будет специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Радио НВ», пишет РБК.

Минздрав предлагает ввести в Украине «час для пожилых»
Фото: liga.net

Как пояснил санврач, такие меры уже вводили некоторые европейские страны.

Что предлагает Минздрав

«Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет», — заявил он.

Ляшко добавил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.

Ранее сообщалось

В начале октября «час для пожилых» ввели в Польше. Правительство выделило для пожилых людей период между 10 и 12 часами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
Кравчук: В плане для ТКГ Украина предлагает провести в ОРДЛО местные выборы 31 марта 2021-гоКравчук: В плане для ТКГ Украина предлагает провести в ОРДЛО местные выборы 31 марта 2021-го
В Украине могут ввести карантин "выходного дня", - СМИВ Украине могут ввести карантин "выходного дня", - СМИ
Рада передала на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в УкраинеРада передала на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине
Зеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУЗеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ
Внедрение Стамбульской конвенции может стоить Украине $50 млн, – Тимотеуш ЗыхВнедрение Стамбульской конвенции может стоить Украине $50 млн, – Тимотеуш Зых
Посол ФРГ: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможноПосол ФРГ: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно
Профильный комитет предлагает увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грнПрофильный комитет предлагает увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Новое карантинное зонирование в Украине начало действовать со 2 ноябряНовое карантинное зонирование в Украине начало действовать со 2 ноября
Койки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные МинздраваКойки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные Минздрава
Последние новости
Подгружаем последние новости