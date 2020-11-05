Минздрав предлагает ввести в Украине «час для пожилых»

Министерство здравоохранения намерено рекомендовать ввести в Украине так называемый «час для пожилых». Это будет специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Радио НВ», пишет РБК.

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Как пояснил санврач, такие меры уже вводили некоторые европейские страны.

Что предлагает Минздрав

«Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет», — заявил он.

Ляшко добавил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.

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