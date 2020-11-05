Минздрав предлагает ввести в Украине «час для пожилых»
Министерство здравоохранения намерено рекомендовать ввести в Украине так называемый «час для пожилых». Это будет специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Радио НВ»,
Как пояснил санврач, такие меры уже вводили некоторые европейские страны.
Что предлагает Минздрав
«Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет», — заявил он.
Ляшко добавил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.
Ранее сообщалось
В начале октября «час для пожилых» ввели в Польше. Правительство выделило для пожилых людей период между 10 и 12 часами.