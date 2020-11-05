Кравчук: В плане для ТКГ Украина предлагает провести в ОРДЛО местные выборы 31 марта 2021-го

Перед этим надо прекратить конфликт и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Первое, что мы предлагаем сделать, - прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. "То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

"Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран . Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие - нормально жить и работать на своей украинской земле", - пояснил он.

Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" чтобы произошло не позднее 15 декабря 2020 года.

Кравчук отметил, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию, а Украина также хотела бы добиться до середины декабря увеличения численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ .

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ - Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала много в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что поскольку "формулу Штайнмайера" обсуждали на встрече "нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже и взяли в работу, то ее нельзя обойти стороной и необходимо также упомянуть в документе.

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. "Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал он.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой того, что уже сделано за шесть лет работы "нормандского формата" и ТКГ. "Это документ, который соответствует и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", - пояснил он.

Кравчук убежден, что документ должен быть построен на основании предложений всех сторон и отвечать интересам людей, живущих на временно оккупированных территориях Донбасса.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего главы ОБСЕ Хайди Грау.

Напомним, Леонид Кравчук надеется, что Верховная Рада продлит действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, срок которого истекает в декабре.

Также он заявил, что готов к компромиссам с Россией по Донбассу. По мнению Леонида Кравчука, "компромиссы - это поиск лучшего решения".

Как сообщалось, ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.