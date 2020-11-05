На Донбассе в результате сброса ВОГ-17 с БПЛА ранен украинский военный

"Ситуация имеет признаки того, что роSSийские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями".

На Донбассе в результате сброса ВОГ-17 с БПЛА ранен украинский военный
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в результате сброса с беспилотного летательного аппарата гранаты ВОГ-17 был ранен украинский военный.

Об этом сообщили на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

"Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное. С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ситуация имеет признаки того, что роSSийские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали.

3 ноября со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников было зафиксировано также шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

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