Дуда выздоровел от коронавируса
Президент Польши вернулся к работе.
Президент Польши Анджей Дуда выздоровел от коронавируса. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский, информирует Польское радио.
Он отметил, что Дуда, "как каждый зараженный после завершения 10-дневного периода изоляции, после двух отрицательных тестов на коронавирус, считается выздоровевшим и поэтому может вернуться к работе".
24 октября президентский пресс-секретарь сообщил, что Дуда заразился коронавирусом. Неделю назад президент Польши сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов заражения коронавирусом.
Эпидемиологическая ситуация в Польше ухудшается. За минувшие сутки в стране было подтверждено более 24 тысяч новых случаев COVID-19. Новые карантинные меры в стране будут введены 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября.