Президент Польши Анджей Дуда выздоровел от коронавируса. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский, информирует Польское радио.

Он отметил, что Дуда, "как каждый зараженный после завершения 10-дневного периода изоляции, после двух отрицательных тестов на коронавирус, считается выздоровевшим и поэтому может вернуться к работе".

24 октября президентский пресс-секретарь сообщил, что Дуда заразился коронавирусом. Неделю назад президент Польши сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов заражения коронавирусом.