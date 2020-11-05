Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренности

Украинские военнослужащие не пострадали.

Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренности
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, режим прекращения огня роSSийские наемники нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, бойцы объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, отмечают в штабе.

Напомним, 3 ноября со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

Вчера в командовании ОС подвели итоги 100 дней тишины. Отмечалось, что количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, количество погибших - в 14.

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