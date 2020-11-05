Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренности
Украинские военнослужащие не пострадали.
За минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, режим прекращения огня роSSийские наемники нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, бойцы объединенных сил сбили беспилотник противника.
С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, отмечают в штабе.
Напомним, 3 ноября со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.
Вчера в командовании ОС подвели итоги 100 дней тишины. Отмечалось, что количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, количество погибших - в 14.