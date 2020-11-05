Лерос и Юрченко подрались в Раде

Народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко устроили драку. Стороны обвиняют друг друга в нападении.

Об этом Лерос сообщил в Facebook.

"Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, сегодня это бешеное чудовище бросилась на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это, пожалуй и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века", - написал Лерос.

В свою очередь Юрченко обвинил в конфликте своего коллегу.

"На меня напал только что Гео Лерос, ни за что напал сзади ... бил ногами по голове. У меня головокружение, я сейчас вызвал правоохранительные органы и скорую помощь", - сказал Юрченко.

Недавно Юрченко в видеообращении в Facebook назвал Лероса "сливным бачком", из-за которого он имеет дело с НАБУ.

"Именно он незаконно получил, переврал и опубликовал часть сведений, составляющих тайну досудебного расследования", - сказал Юрченко

В конце сентября Юрченко вышел из СИЗО под залог. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины) .

По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа".

В Офисе президента сообщили, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".

Гео Лероса в сентябре также исключили из фракции "Слуга народа". Фракция собрала более 70% подписей за исключение нардепа за критику президента.

Нардеп "СН" Ирина Верещук в комментарии LB.ua сообщила, что триггером такого решения стало заявление Лероса, в котором он критиковал президента.