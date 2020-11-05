ЕС вводит санкции в отношении Лукашенко

Санкции также коснутся его сына Виктора и еще 13 чиновников, причастных к развертыванию репрессий после выборов в стране.

Послы стран-членов Евросоюза запустили процедуру введения санкций в отношении Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Dailysabah.

Санкции также коснутся его сына Виктора и еще 13 чиновников, причастных к развертыванию репрессий против граждан после выборов в стране.

Ожидается, что решение по введению санкций вступит в силу 6 ноября - в этот день должны поступить письменные подтверждения от 27-ми членов ЕС .

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко.

Во время протестов силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек.

В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (в том числе министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке не было.