Польша вводит строгие ограничения из-за COVID-19

Новые меры будут введены в субботу и будут действовать как минимум до 29 ноября.

Польша вводит строгие ограничения из-за COVID-19
Фото: nikvesti.com

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса правительство Польши вводит новые жесткие ограничения на территории страны.

Соответствующие правила представил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает tvn24.pl.

Новые меры будут введены в субботу (в учебных заведениях - в понедельник) и будут действовать как минимум до 29 ноября.

План мероприятий предусматривает, что 1-3 классы перейдут на дистанционное обучение. Музеи, кинотеатры, художественные галереи будут закрыты. Правила пребывания людей в церквях и магазинах станут жестче.

Некоторые магазины в торговых центрах будут закрыты. Продуктовые, косметические, медицинские магазины и аптеки, а также некоторые другие останутся открытыми.

Отели будут доступны только для гостей в командировках.

Моравецкий добавил, что следующим уровнем ограничений после принятых сейчас являются "только национальный карантин и полная блокировка, полное прекращение торговли, услуг, включая некоторые заводы".

В Польше сегодня обнаружили 24,6 тыс. новых заболеваний коронавирусом, умерли 373 человека. Это самый большой показатель с начала эпидемии.

Напомним, правительство Литвы приняло решение о введении повторного карантина с 7 ноября. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать в течение трех недель.

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