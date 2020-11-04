Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета.

Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
Фото: t.me/Tsaplienko/366

По состоянию на 17.30 4 ноября на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

"Режим прекращения огня вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Неподалеку населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник, отметили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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