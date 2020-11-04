В МОН отреагировали на планы Зеленского предоставить льготы детям умерших от COVID-19 медиков

Государство должно заботиться о детях медиков, умерших от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей.

В МОН отреагировали на планы Зеленского предоставить льготы детям умерших от COVID-19 медиков
Фото: Прес-служба МОН

Министерство образования и науки (МОН) поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского предоставить образовательные льготы детям медиков, погибших в результате заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

Об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Telegram.

"Государство всячески пытается поддерживать наших медицинских работников. И в это сложное для всех время мы должны заботиться о детях медиков, умерших от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей. МОН поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении возможности таким детям получить высшее и профессиональное предвысшее образование на льготных условиях", - сообщил Шкарлет.

Он отметил, что после принятия парламентом президентского законопроекта МОН оперативно внесет изменения в условия приема на 2021 год.

"Государственная поддержка будет предусматривать полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии (интернате) и т.д.", - отметил Шкарлет.

Напомним, Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект, согласно которому дети врачей, заболевших COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получат расширенные права льготного поступления (как и дети, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе) в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.

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