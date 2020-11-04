Главу Черниговской райгосадминистрации поймали на взятке $10 тыс.

Журман попался на земельных махинациях.

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана.

Задержанный оперативниками СБУ чиновник одновременно является действующим депутатом Черниговского областного совета, информирует пресс-центр СБУ.

За 10 тысяч долларов он "согласился" выдать местному жителю разрешение на разработку детального плана территории. Но главным замыслом этого ДПТ было изменение целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Сейчас проходят обыски по месту работы и проживания взяточника.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного чиновника.

Ранее в октябре заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более чем полмиллиона гривен.

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