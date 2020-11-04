Главу Черниговской райгосадминистрации поймали на взятке $10 тыс.
Журман попался на земельных махинациях.
Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана.
Задержанный оперативниками СБУ чиновник одновременно является действующим депутатом Черниговского областного совета, информирует пресс-центр СБУ.
За 10 тысяч долларов он "согласился" выдать местному жителю разрешение на разработку детального плана территории. Но главным замыслом этого ДПТ было изменение целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.
Сейчас проходят обыски по месту работы и проживания взяточника.
По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного чиновника.
Ранее в октябре заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более чем полмиллиона гривен.