С нардепа Юрченко сняли электронный браслет

С исключенного из "Слуги народа" народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет.

Об этом нардеп написал в фейсбуке.

"Сфабрикованная против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и сделать невозможной мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться! Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!" - отметил Юрченко.

Юрченко также опубликовал фото снятого прибора, отметив, что находится в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Фото: facebook.com/yurchenko211

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщают, что 3 ноября следственный судья ВАКС "частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия обязательств народному депутату Украины, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, еще на 2 месяца. Срок действия обязательств продлен до 3 января 2021 включительно".

Отмечается, что подозреваемый в дальнейшем обязан прибывать к детективу, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурору и в суд по первому вызову; не оставлять Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с указанным в постановлении лицом; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Полный текст постановления будет оглашены 5 ноября в 15:00.

Напомним, Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды в большом размере, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины). По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

21 сентября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривень. Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более 6 млн гривень. По мнению прокуроров, именно такой залог мог бы предотвратить попытки Юрченко влиять на свидетелей или прятаться от суда и следствия.