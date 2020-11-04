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2020-11-04
Умер секретарь Фастовского горсовета Сергей Ясинский
Вчера, 3 ноября, умер секретарь VII созыва горсовета Фастова в Киевской области Сергей Ясинский.
Об этом
“Сергей Анатольевич был открытым, добродушным человеком и ответственным руководителем. Пусть добрая, светлая память о Сергее Анатольевиче навсегда останется в памяти родных, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал”, – сказано в сообщении.
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Напомним, 28 октября скончался действующий городской голова Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
Фото: Моя Киевщина
Александр Кравченко, КиевВласть