В американском штате Орегон декриминализировали тяжелые наркотики

Жители штата Орегон на северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков для личных целей.

Об этом сообщает The Oregonian.

Этот закон не означает, что тяжелые наркотики будут разрешены к продаже. Однако люди, которых поймают с небольшим объемом героина, кокаина, метамфетамина, экстази, ЛСД, псилоцибина, метадона или оксикодона, больше не будут считаться уголовными преступниками. Они будут оштрафованы на 100 долларов и получат предупреждение или будут иметь возможность пройти медицинское обследование.

Принятый законопроект предусматривает перераспределение налогов от продажи легализованной в штате марихуаны на программы помощи наркозависимым.

Во вторник в пяти штатах США голосовали также за легализацию употребления марихуаны: в четырех из них для личного использования, в одном - для медицинского. Употребление каннабиса для отдыха одобрили избиратели Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты. Жители Миссисипи проголосовали за использование его в медицинских целях.

Напомним, в декабре 2019 года американский штат Иллинойс легализовал рекреационное употребление марихуаны. Лица в возрасте 21 года и старше смогут легально купить до 30 г цветка марихуаны, 5 г концентрата марихуаны или около 500 г продуктов, содержащих активное вещество растения, например, пищевых продуктов.