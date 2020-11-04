"Укроборонпром" досрочно передал военным партию огнеметов

Все элементы конструкции и составляющие РПО-16 выполнены из отечественного сырья и материалов.

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики, информирует пресс-служба концерна.

"Во время боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективны для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, находящегося в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор института химических продуктов Владимир Щербань.

Одновременно с приемо-сдаточными испытаниями РПО-16 специалисты предприятия продемонстрировали украинским военным модернизированную версию этого продукта. По их мнению, облегченная версия РПО-16 будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск. Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно.

РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с термобарическим боеприпасом, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.

Реактивный пехотный огнемет оснащен боевой частью с термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающих в зоне огненной тучи. Термобарические боеприпасы также называются боеприпасами объемного взрыва. Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду 120-122 мм калибра. Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Приказами Министерства обороны Украины реактивный пехотный огнемет РПО-16 в 2017 году принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. С 2018 года налажено серийное производство огнемета.