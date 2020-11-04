"Укроборонпром" досрочно передал военным партию огнеметов

Все элементы конструкции и составляющие РПО-16 выполнены из отечественного сырья и материалов.

"Укроборонпром" досрочно передал военным партию огнеметов
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики, информирует пресс-служба концерна.

"Во время боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективны для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, находящегося в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор института химических продуктов Владимир Щербань.

Одновременно с приемо-сдаточными испытаниями РПО-16 специалисты предприятия продемонстрировали украинским военным модернизированную версию этого продукта. По их мнению, облегченная версия РПО-16 будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск. Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно.

РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с термобарическим боеприпасом, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.

Реактивный пехотный огнемет оснащен боевой частью с термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающих в зоне огненной тучи. Термобарические боеприпасы также называются боеприпасами объемного взрыва. Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду 120-122 мм калибра. Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Приказами Министерства обороны Украины реактивный пехотный огнемет РПО-16 в 2017 году принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. С 2018 года налажено серийное производство огнемета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Рада передала на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в УкраинеРада передала на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине
Военным медикам назначили ежемесячные премии вместо 300% надбавкиВоенным медикам назначили ежемесячные премии вместо 300% надбавки
Мужчина по фамилии Шарий просит суд запретить "Партию Шария"Мужчина по фамилии Шарий просит суд запретить "Партию Шария"
САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"
Госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины"Госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины"
Украина передала список с четырьмя категориями удерживаемых оккупантами лицУкраина передала список с четырьмя категориями удерживаемых оккупантами лиц
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Главу немецкой разведки отправили на пенсию досрочноГлаву немецкой разведки отправили на пенсию досрочно
Служба Внешней разведки, МЧС и пограничники бесплатно передали Киеву 32 квартирыСлужба Внешней разведки, МЧС и пограничники бесплатно передали Киеву 32 квартиры
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"
Последние новости
Подгружаем последние новости