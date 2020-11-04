Виктор Ляшко прокомментировал шансы Феофании и Выставочного центра принимать ковидных больных

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможное перепрофилирование Феофании под лечение ковида.

По его словам, окончательное решение о перепрофилировании Феофании еще не принято. Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Обсуждаются сейчас все больницы, все санатории, а также дополнительное развертывание госпиталей за пределами учреждений здравоохранения, - говорит Виктор Ляшко. - оцениваются все потенциальные риски и возможности. Простого решения нет. Так же было с учреждениями Академии медицинских наук. Сначала мы их рассматривали как дополнительные места для расширения именно для госпитализации больных ковидом. В дальнейшем, когда просмотрели их материально-техническую базу и базу больниц города Киева , было принято решение, что лучше перепрофилировать больницы, которые уже имеют отделения по ковиду, многопрофильные. А в учреждения Академии медицинских наук переводить других больных - в институт Стражеско сердечных, в Шалимова хирургических и т.д".

Он также сообщил, что город Киев сейчас меняет маршруты пациентов: "Экстренка уже не будет везти пациентов в 17-ю больницу, например, а будет везти в заведение Академии медицинских наук, в зависимости от профиля заболевания. Аналогично и с Феофанией - сейчас решаем, будем ли перенаправлять туда соматических больных или будем ее перепрофилировать под ковид".

Также рассматривается вариант размещения ковидных больных вне медицинских учреждений.

"Дворцы спорта, выставочные центры, автомобильные центры - рассматриваем места, где есть отопление, канализация, водоснабжение и площадь, где можно развернуть дополнительные койки. Город Киев подал в Минздрав три возможных локации (ранее сообщалось, что это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины или Международный выставочный центр - LB.ua), но они еще продолжают переговоры. Чтобы использовать эти локации, городские власти должны подписать с ними договоры на аренду. Локация будет привязана к юридическому лицу, имеющему лицензию на оказание медицинской помощи. Например, Александровская больница или 17-я больница города Киева ". Финансирование от НСЗУ в таком случае будет получать то заведение, за которым будет закреплена локация. Эти деньги будут идти на зарплаты медикам, питание пациентов и закупку лекарственных средств.

Но для подписания договора с НСЗУ сначала нужно будет сформировать дополнительные медицинские бригады, которые будут работать на локации. Виктор Ляшко говорит, что, согласно расчетам, на 500 коек нужно 9 медицинских бригад. Их подготовка требует времени, поэтому госпитализация больных ковидом в мобильные госпитали - это вопрос не ближайшего времени.

"Мы проводим мобилизацию врачей, интернов и студентов. Есть врачи из больниц, которые сейчас остановили свою работу и плановые госпитализации, и которые готовы работать с ковидными больными за пределами своих заведений. Таких врачей было утром 160. Они поедут по контракту работать в другие больницы, но за ними сохраняются их рабочие места".

Между тем Минздрав вместе с ГП "Медицинские закупки" работает над табелем оснащения для дополнительных локаций. "Уже составлена смета, - говорит Ляшко. - Эта смета в субвенции будет передана в первую очередь Киевской, Донецкой и Одесской областным администрациям, дальше будем подключать другие области в зависимости от заполненности коек. Ориентировочно на оборудование одного мобильного госпиталя нужно 23 млн. грн".

Напомним, в Украине сейчас рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны - кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно названная черная, в которой будет полный локдаун.

Также правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника. Он предусматривает закрытие фудкортов, ресторанов, кроме работы на вынос.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, к концу года от коронавируса могут умереть до 20 тыс. украинцев.