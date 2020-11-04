Виктор Ляшко прокомментировал шансы Феофании и Выставочного центра принимать ковидных больных
На оборудование одного мобильного госпиталя нужно 23 млн. грн.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможное перепрофилирование Феофании под лечение ковида.
По его словам, окончательное решение о перепрофилировании Феофании еще не принято. Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.
"Обсуждаются сейчас все больницы, все санатории, а также дополнительное развертывание госпиталей за пределами учреждений здравоохранения, - говорит Виктор Ляшко. - оцениваются все потенциальные риски и возможности. Простого решения нет. Так же было с учреждениями Академии медицинских наук. Сначала мы их рассматривали как дополнительные места для расширения именно для госпитализации больных ковидом. В дальнейшем, когда просмотрели их материально-техническую базу и базу больниц города Киева, было принято решение, что лучше перепрофилировать больницы, которые уже имеют отделения по ковиду, многопрофильные. А в учреждения Академии медицинских наук переводить других больных - в институт Стражеско сердечных, в Шалимова хирургических и т.д".
Он также сообщил, что город Киев сейчас меняет маршруты пациентов: "Экстренка уже не будет везти пациентов в 17-ю больницу, например, а будет везти в заведение Академии медицинских наук, в зависимости от профиля заболевания. Аналогично и с Феофанией - сейчас решаем, будем ли перенаправлять туда соматических больных или будем ее перепрофилировать под ковид".
Также рассматривается вариант размещения ковидных больных вне медицинских учреждений.
"Дворцы спорта, выставочные центры, автомобильные центры - рассматриваем места, где есть отопление, канализация, водоснабжение и площадь, где можно развернуть дополнительные койки. Город Киев подал в Минздрав три возможных локации (ранее сообщалось, что это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины или Международный выставочный центр - LB.ua), но они еще продолжают переговоры. Чтобы использовать эти локации, городские власти должны подписать с ними договоры на аренду. Локация будет привязана к юридическому лицу, имеющему лицензию на оказание медицинской помощи. Например, Александровская больница или 17-я больница города Киева". Финансирование от НСЗУ в таком случае будет получать то заведение, за которым будет закреплена локация. Эти деньги будут идти на зарплаты медикам, питание пациентов и закупку лекарственных средств.
Но для подписания договора с НСЗУ сначала нужно будет сформировать дополнительные медицинские бригады, которые будут работать на локации. Виктор Ляшко говорит, что, согласно расчетам, на 500 коек нужно 9 медицинских бригад. Их подготовка требует времени, поэтому госпитализация больных ковидом в мобильные госпитали - это вопрос не ближайшего времени.
"Мы проводим мобилизацию врачей, интернов и студентов. Есть врачи из больниц, которые сейчас остановили свою работу и плановые госпитализации, и которые готовы работать с ковидными больными за пределами своих заведений. Таких врачей было утром 160. Они поедут по контракту работать в другие больницы, но за ними сохраняются их рабочие места".
Между тем Минздрав вместе с ГП "Медицинские закупки" работает над табелем оснащения для дополнительных локаций. "Уже составлена смета, - говорит Ляшко. - Эта смета в субвенции будет передана в первую очередь Киевской, Донецкой и Одесской областным администрациям, дальше будем подключать другие области в зависимости от заполненности коек. Ориентировочно на оборудование одного мобильного госпиталя нужно 23 млн. грн".
Напомним, в Украине сейчас рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны - кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно названная черная, в которой будет полный локдаун.
Также правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника. Он предусматривает закрытие фудкортов, ресторанов, кроме работы на вынос.
По результатам моделирования Киевской школы экономики, к концу года от коронавируса могут умереть до 20 тыс. украинцев.