Офис президента: Дети погибших от коронавируса медиков смогут учиться за государственный счет

По поручению главы государства готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Офис президента: Дети погибших от коронавируса медиков смогут учиться за государственный счет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавируса, получить высшее образование за государственный счет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В частности, по поручению главы государства уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными условиями поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

"Медики сегодня находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса в нашей стране. Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украинское государство будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 7 сентября выделил 5,95 миллиарда гривен на доплаты врачам. Правительство также утвердило перечень организаций, осуществляющих медицинские закупки.

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