Кернеса официально признали мэром Харькова

За него отдали голоса 60,34% избирателей.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября, официально признала Геннадия Кернеса Харьковским городским головой.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета.

Согласно протоколу о результатах выборов, за Кернеса отдали голоса 60,34% избирателей (195044 голосов). Всего участие в голосовании приняли 323 218 избирателей.

"Таким образом горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой", - отметила председатель комиссии Ольга Мозговая.

Кернес является мэром Харькова с 2010 года.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья уехал на лечение в Германию. В начале октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на ковид.

О намерении баллотироваться в мэры Харькова заявлял и Михаил Добкин. Однако в октябре он снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.