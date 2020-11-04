Литва вводит повторный карантин

Правительство Литвы приняло решение о введении повторного карантина с 7 ноября. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать в течение трех недель.

Об этом пишет Delfi.

Со следующей субботы в общественных местах можно будет собираться группами не более 5 человек. При этом необходимо соблюдать дистанцию 2 метра и избегать прямого физического контакта.

На похоронах могут присутствовать не более 10 человек.

Маски в общественных местах должны носить все жители в возрасте от 6 лет. Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных соревнованиях, а также судьям.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугородном транспорте. При этом можно занимать только сидячие места и сидеть за метр друг от друга.

На время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, проводимые в помещении и на свежем воздухе. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

Нельзя посещать больных в больницах (кроме пациентов в критическом состоянии, детей до 14 лет и рожениц), жителей домов социальной опеки и детских домов.

Работу медучреждений во время карантина регламентирует установленный главой Минздрава порядок. Значительную часть услуг оказывают удаленно. Контактно предоставляют услуги зубных врачей, осмотра беременных, рожениц, новорожденных, вакцинации, прохождение медосмотра перед трудоустройством.

Религиозным общинам рекомендуют организовывать все службы дистанционно (кроме заупокойной, на которой могут присутствовать не более 10 человек).

Правительство также планирует оказывать финансовую помощь, если по причине карантина оборот хозсубъектов упадет не менее чем на 30% и если не меньше 40% субъектов в соответствующем секторе, осуществляющих хозяйственную деятельность, также столкнутся с падением оборота.

Напомним, общенациональный карантин в Литве действовал с середины марта до середины июня. В стране с менее чем трёхмиллионным населением от начала пандемии выявлено 18 092 случая коронавируса, 5 082 пациента с ковидом выздоровели, 182 умерли.