Владимир Зеленский может инициировать проверку СБУ в Конституционном суде

Скандал вокруг Конституционного суда Украины продолжается, после вынесенного судьями постановления об отправке на доработку «антикоррупционной статьи», президент Владимир Зеленский инициировал законопроект о досрочном роспуске состава КСУ. Однако документ президента Верховная Рада не поддержала, нардепы заявили, что предложение Зеленского противоречит закону.

Зеленский может «натравить» на Конституционный суд СБУ, чтобы отправить судий в отставку

О том, что Парламент и Президент не имеют законного права лишать полномочий КСУ рассказали и сами судьи. К тому же, они пояснили, что подобные инициативы могут привести к войне в государстве.

Проанализировав сложившуюся ситуацию украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон порекомендовал Владимиру Зеленскому, раз уж он не может объявить о роспуске КСУ, направить туда СБУ с тщательной проверкой.

Зеленский может «натравить» на Конституционный суд СБУ, чтобы отправить судий в отставку

«Зеленский может приказать "копать"» - заявил Гордон и добавил, что СБУ точно сможет «накопать» много нарушений закона самими судьями Конституционного суда. Об этом Дмитрий Гордон заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению Гордона, данное решение могло бы оказать давление на судей КСУ, чтобы они сами добровольно сняли с себя полномочия и досрочно ушли в отставку.

«Что делать? Пригласить председателя Службы безопасности и сказать: Иван Геннадьевич (Баканов – ред.), вот, вот и вот – копайте. А там накопать можно много. А когда накопают – эти люди сами уйдут. Накопали же участок в Крыму (у председателя КСУ Александра Тупицкого – ред.). По какому законодательству он их оформляет, почему он не пишет об этом? Применяйте к нему меры», - рекомендует Владимиру Зеленскому тележурналист.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон назвал трех претендентов из числа украинских политиков, которые могут занять место Владимира Зеленского после его ухода с поста главы государства.


: Шевченко Лилия, Тудей

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