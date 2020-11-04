50 нардепов обратились в КСУ относительно возможной незаконности назначения членов НКРЭКУ

Представление подписали нардепы от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко, а также ряд депутатов "Слуги народа" и ОПЗЖ.

50 нардепов обратились в КСУ относительно возможной незаконности назначения членов НКРЭКУ
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

4 ноября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно возможной незаконности назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом информирует пресс-служба КСУ.

"В Конституционный Суд Украину 4 ноября поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указов Президента Украины от 29 мая 2018 №152/2018, от 29 мая 2018 №153/2018, от 29 мая 2018 года №154/2018, от 29 октября 2019 №780/2019, от 29 октября 2019 №781/2019, от 29 октября 2019 №782/2019, от 29 октября 2019 №783/2019, пункта 3-1 раздела IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг» (в редакции Закона Украины №2237-VIII от 07.12.2017 года, до принятия Закона Украины №394-их от 19.12. 2019), пунктов 3 и 4 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг» №394-их от 19.12.2019 года", - говорится в сообщении .

Нардепы считают, что указы президента о назначении членами НКРЭКУ Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды не соответствуют Конституции.

Авторы представления просят КСУ открыть производство по этому представлению и признать его неотложным.

Представление подписали нардепы от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко, а также ряд депутатов "Слуги народа" и ОПЗЖ.

Ранее члены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатов.

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